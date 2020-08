Coronavírus. 70% das pessoas imunizadas será “suficiente para criar imunidade de grupo”

Ainda é cedo para afirmar quando poderemos atingir a imunidade de grupo perante o novo coronavírus, mas o que se sabe até agora permite afirmar que é necessário que entre 60 a 70% da população esteja imunizada, afirmou nesta segunda-feira o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Resultados do primeiro inquérito serológico nacion(...)

O primeiro inquérito serológico feito em Portugal na sequência da pandemia de Covid-19 não revelou os resultados desejados.

“Há cerca de um mês, o Instituto Ricardo Jorge publicou os resultados preliminares do inquérito serológico nacional e os níveis de anticorpos não eram, de todo, aqueles que ambicionaríamos”, lembrou Fernando Almeida. “Mas estão em linha com o que se passa na Europa e no mundo”, ressalvou.

O presidente do INSA destaca que este estudo piloto foi o primeiro “de mais cinco inquéritos serológicos” que o Instituto irá fazer em 2020 e 2021, “para perceber que tipo de imunidade existe e se é ou não duradoura”.

“Estamos a lidar com este vírus há cerca de cinco, seis meses, o que é muito pouco em termos de investigação científica. Há imensos artigos, mas nem todos são consensuais em relação a esta matéria, por isso é que esta questão dos inquéritos serológicos é muito importante”, explica.

Fernando Almeida aproveitou o momento para falar da vacinação, insistindo que “todos os anos precisamos de ser vacinados para estarmos imunizados”.