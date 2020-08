Explosões em Beirute. Detetados 79 contentores com material "perigoso" na zona portuária

O exército libanês indicou esta segunda-feira que foram detetados 79 contentores com material que representa “um perigo” em caso de fuga armazenados ilegalmente no porto de Beirute, 20 dias depois das explosões que devastaram parte da capital.

“Entre 14 e 22 de agosto de 2020, foram detetados 25 contentores com ácido clorídrico e outros 54 com materiais que, se houvesse uma fuga, poderiam representar um perigo”, asseguraram as Forças Armadas libanesas num comunicado.

Segundo os militares, que não avançaram pormenores sobre os restantes materiais, as operações foram realizadas na zona portuária de Beirute em conjunto com uma equipa de especialistas franceses que chegaram à capital do Líbano poucos dias depois das explosões de 04 deste mês.

“Os materiais estão, entretanto, a ser tratados através de meios científicos e seguros, ações que estão a decorrer em coordenação com os departamentos e empresas que trabalham no porto para que se possa destruí-los”, adiantaram.