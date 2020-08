Eleições/EUA. Trump perde conselheira e diretora de campanha de 2016

Uma das principais conselheiras do Presidente dos Estados Unidos demitiu-se do cargo alegando motivos familiares. A demissão ocorre a poucas horas do arranque da convenção republicana onde Donald Trump vai ser formalmente nomeado como recandidato à Casa Branca.





"Estarei a sair da Casa Branca no final deste mês. George também está a fazer mudanças", anunciou, referindo-se ao marido, que também anunciou a saída do “The Lincoln Project”. Ambos justificam a decisão com a necessidade de darem mais atenção à família.

“Discordamos em muitas coisas, mas estamos unidos no que mais importa: as crianças. Os nossos quatro filhos são adolescentes e pré-adolescentes e começam um novo ano letivo, no ensino fundamental e médio, a partir de casa, por pelo menos durante alguns meses. Milhões de pais em todo o país sabem que ter aulas em casa exige um nível de atenção e vigilância importantes”, lê-se no comunicado de Kellyanne Conway.

A conselheira de Trump diz-se “profundamente agradecida ao Presidente”, Donald Trump, cuja “liderança teve um impacto positivo na paz e prosperidade da nação e em milhares de americanos que já não se sentem esquecidos”.