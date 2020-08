Deputada brasileira acusada de mandar matar o marido

A deputada brasileira Flordelis de Souza foi acusada de ordenar o assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, avançou esta segunda-feira a polícia do Rio de Janeiro.

O pastor foi morto dentro de casa, com mais de 30 tiros, em junho do ano passado. Na altura, pensou-se que seria um assalto, mas a investigação concluiu agora que a mulher encomendou o homicídio.

Além da deputada do partido PSD, outras dez pessoas foram acusadas de envolvimento no plano para matar Anderson do Carmo.

De acordo com a polícia do Rio de Janeiro, na origem do crime esteve “uma luta pelo poder e a emancipação financeira” de Flordelis de Souza.

A deputada já tinha tentado matar o marido, pelo menos seis vezes, com veneno, segundo as forças de segurança.

Os investigadores enviaram as conclusões do inquérito ao Congresso para que seja retirada a imunidade parlamentar de Flordelis, que continua em liberdade sem qualquer mandado de captura.

Flordelis de Souza ficou conhecida por se considerar mãe de 55 filhos, a maioria deles apenas afetivos e sem qualquer processo formal de adoção.