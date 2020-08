Convenção republicana. Trump oficialmente nomeado para se recandidatar à presidência

A recandidatura de Donald Trump à presidência dos EUA foi formalizada pelos republicanos esta segunda-feira, na convenção do partido em Charlotte, na Carolina do Norte, que decorre até quinta-feira no contexto da pandemia de Covid-19.

Trump e Pence candidatam-se contra os democratas Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA nas administrações de Barack Obama, e Kamala Harris, a senadora que Biden escolheu para sua vice.

No arranque da convenção, que conta com uma parte presencial e outra virtual, Pence defendeu que "a escolha nestas eleições nunca foi tão clara" e que "as apostas nunca estiveram tão altas".

Logo a seguir, Trump enterrou as dúvidas sobre se iria ou não estar fisicamente presente no encontro, fazendo uma aparição surpresa no recinto.