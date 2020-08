Comissão Europeia negoceia a compra de 80 milhões de vacinas a farmacêutica americana

A Comissão Europeia (CE) anunciou, em comunicado, esta segunda-feria, a conclusão das negociações para adquirir uma possível vacina para o novo coronavírus com a farmacêutica americana Moderna.

O contrato prevê a compra inicial de 80 milhões de doses de vacina para os Estados-membros da União Europeia. O acordo permite, ainda, que todos os Estados-membros possam, para além de adquirir a vacina, doar vacinas aos países de baixo e médico rendimento.

“Após intensas negociações, a Comissão Europeia concluiu as conversações com uma quinta empresa farmacêutica tendo em vista um acesso rápido a uma vacina contra o coronavírus para os europeus”, afirma a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A farmacêutica americana junta-se a agora às outras cinco farmacêuticas com as quais a CE negoceia. Na lista encontravam-se a Sanofi-CSK, a Johnson & Johnson, a CureVac e a AstraZenenca.

“Prosseguimos as negociações com outras empresas, uma vez que pretendemos garantir que as vacinas estejam rapidamente disponíveis no mercado. Os investimentos europeus em vacinas contra o coronavírus beneficiarão o mundo inteiro e ajudar-nos-ão a vencer este vírus”, indica Ursula von der Leyen.

A comissária responsável pela Saúde e Segurança dos Alimentos, Stella Kyriakidea, realça que as negociações findadas esta segunda-feira demonstram que a CE está a cumprir o “compromisso de obter acesso a uma vacina segunda e eficaz”.

Ursula von der Leyen realça que a comissão investe em “empresas com diferentes tecnologias” de modo a “aumentar as hipóteses” de obter uma vacina.