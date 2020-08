Catalunha proíbe ajuntamentos com mais de 10 pessoas

As próximas semanas vão ser “decisivas”, disse ainda o presidente daquela região espanhola.

Além da proibição de ajuntamentos sociais com mais 10 pessoas, a Generalitat anunciou a redução de lotação nas salas de aula e a realização de 500 mil testes à Covid-19 (PCR) nos estabelecimentos de ensino, entre 15 de setembro e 15 de novembro.





Em Madrid, o ministro da Justiça da Comunidade, Enrique López, pediu aos cidadãos nesta segunda-feira que evitem “interações sociais desnecessárias”.

Em entrevista ao “Cadena SER”, López descartou um novo confinamento com restrição “da atividade económica a ponto de cancelá-la”, mas defendeu medidas de contenção.

Carabanchel, Usera e Vallecas são os territórios mais afetados pela Covid-19 na região madrilena, seguidos por Fuenlabrada.

“Estamos preocupados”, disse na sexta-feira o responsável de saúde pública de um hospital em San Sebastián de los Reyes.

O melhor é “evitar viagens desnecessárias”, “tentar ficar em casa nas áreas onde há uma maior incidência de casos” e “evitar reuniões desnecessárias”, limitando-as a 10 pessoas, defendeu Antonio Zapatero.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, preside, nesta segunda-feira, à Comissão de Acompanhamento do Coronavírus, estando prevista também uma reunião do grupo de trabalho criado pelo Governo para monitorizar a incidência do vírus em lares de idosos.