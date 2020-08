Alexei Navalny foi envenenado, dizem médicos que estão a tratar opositor de Putin em Berlim

Os exames médicos a que Alexei Navalny foi submetido num hospital de Berlim indicam que o líder da oposição russa foi envenenado, anunciaram esta segunda-feira os médicos do hospital alemão.

Crítico do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, Navalny foi transportado para a Alemanha no sábado, após o Kremlin ter indicado que não se sabe o que provocou o desmaio do opositor a bordo de um avião. Navalny, de 44 anos, está em coma desde então.



Face a acusações iniciais de envenenamento pelos assessores de Navalny, o Governo russo garantiu que testes iniciais não comprovavam essa teoria, uma informação agora desmentida pela equipa de médicos alemães.

Em comunicado, o hospital Charite em Berlim diz que o opositor de Putin foi sujeito a análises e exames médicos detalhados logo à chegada e que "as descobertas clínicas indicam envenenamento por uma substância de um grupo de substâncias ativas conhecidas como inibidores da colinesterase".

No mesmo comunicado, os médicos indicam que ainda não foi possível identificar a substância concreta usada para envenenar Navalny. Apesar disso, contrapõe a equipa médica, efeitos de longo prazo não podem ser descartados, sobretudo ao nível do sistema nervoso.

“O desfecho da doença ainda é incerto" e as sequelas a longo prazo, "principalmente no domínio do sistema nervoso, ainda não podem ser descartadas nesta fase", acrescentou a unidade hospitalar. Contudo, Navalny parece estar fora de perigo.