Usain Bolt estará infetado com a Covid-19

Usain Bolt, antigo campeão olímpico de atletismo, terá acusado positivo ao novo coronavírus, segundo a "NationwideFM", um dos principais órgãos de comunicação da Jamaica.

De acordo com a publicação, o jamaicano poderá ter sido infetado na sua própria festa de aniversário surpresa, onde terão estado convidados como Raheem Sterling, do Manchester City, e Leon Bailey, do Bayer Leverkusen.

Dessa festa, já surgiram diversas publicações nas redes sociais a criticar a falta de distanciamento social entre os convidados e a ausência de máscaras. Bolt está em isolamento enquanto recupera da infeção.

Usain Bolt, de 34 anos, foi dez vezes campeão mundial e é o único atleta da história a ter oito medalhas de ouro em provas de velocidade e é considerado "o homem mais rápido do mundo".

Até à data, o jamaicano ainda detém o recorde mundial nos 100 metros, 200 metros, e 400 metros estafetas.