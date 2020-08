Pogacar e Fabio Aru lideram UAE-Emirates na Volta a França

A UAE-Emirates anunciou, esta segunda-feira, o alinhamento com que se vai apresentar à partida da Volta a França, no sábado, em Nice. Tadej Pogacar, jovem esloveno que venceu a Volta ao Algarve em 2019, será um dos líderes da equipa, em parceria com o italiano Fabio Aru.

Vencedor da Volta a Espanha em 2015, segundo classificado na Volta a Itália em 2015, 5.º no Tour de 2017, há dois anos que Aru não tem vitórias.

Para apoiar os líderes nas montanhas, a Emirates chamou Davide Formolo, David De La Cruz e Jan Polanc. Alexander Kristoff é aposta para os "sprints". Marco Marcato e Vegard Stake Laengen são os roladores convocados pela equipa para a Volta a França.