Celtics e Raptors têm encontro marcado nas "meias" da Conferência Este da NBA

Boston Celtics e Toronto Raptors são as primeiras equipas a assegurar a qualifcação para as meias-finais dos "play-offs" da NBA. As duas equipas, terceiro e segundo melhor classificados da fase regular a Este, vão defrontar-se nas meias-finais da Conferência.

Ambas ultrapassaram a 1.ª ronda em apenas quatro jogos. Na última noite, os Celtics bateram os Phildelphia 76ers, por 106-110, e os campeões em título bateram os Brooklyn Nets, por 122-150, selando o apuramento.

A Oeste houve também duas partidas, mas ainda está tudo por definir. Os Dallas Mavericks bateram o Los Angeles Clippers, por 135-133, e empataram a eliminatória a dois. Utah ficou a um triunfo de eliminar os Nuggets, depois de bater a equipa de Denver, por 129-127. A série está em 3-1 para os Jazz.

NBA

"Play-offs", 1.ª ronda

Conferência Este

Philadelphia 76ers-Boston Celtics, 106-110 (0-4)

Brooklyn Nets-Toronto Raptors, 122-150 (0-4)

Conferência Oeste

Dallas Mavericks-LA Clippers, 135-133 (2-2)

Utah Jazz-Denver Nuggets, 129-127 (3-1)