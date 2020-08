Paços de Ferreira contrata guarda-redes brasileiro

O Paços de Ferreira anunciou a contratação do guarda-redes Jordi, que terminou contrato com o Vasco da Gama e assina contrato de duas épocas com o clube pacense.

O guardião de 26 anos, formado no Vasco, fez no clube carioca praticamente toda a carreira, exceto dois períodos de empréstimo no Tractor Club, do Irão, e no CSA.

Esta será a primeira experiência no continente europeu e é o sexto reforço para Pepa, depois de Bruno Costa, Calderón, Luther Singh, João Pedro e Lucas Silva.