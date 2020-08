Manchetes de Miguel Oliveira

"Orgulho de Portugal", lê-se no "Record". Histórico. "Obrigado a todos os que acreditaram em mim", agradece o piloto de Almada.

"O sorriso que nos faltava", titula "A Bola", que preenche toda a primeira página com Miguel Oliveira no pódio. Acrescenta nota de rodapé: Ah, e em Lisboa o Bayern bateu o PSG (1-0) e venceu a Champions pela 6.ª vez.

Campeões a 100%, assinala "O Jogo". Alemães garantiram sexto título europeu com 11 vitórias em 11 jogos na Champions.

Na primeira página do "Record", destaque, ainda para Dawin Nuñez. De acordo com o diário desportivo da Cofina, o ponta de lança uruguaio quer jogar no Benfica. "O Jogo" revela que o Almería, clube de Darwin, aceita partilhar o passe do jogador.

Jesus insiste em Bruno Henrique, do Flamengo. Cádiz vai jogar nos Estados Unidos.

Esta segunda-feira ficará marcada pelo arranque dos trabalhos de pré-época do FC Porto. "O Jogo" avança que Nakajima será novidade. Japonês vai falar com Conceição, SAD e companheiros antes de ser reintegrado. Pai de Taremi assume Dragão como destino.

O Sporting está em estágio no Algarve, sem Palhinha e Acuña. Leões pretendem 15 milhões por cada um. Adán e Nuno Santos estrearam-se em derrota com o Farense (2-1), em jogo de preparação.