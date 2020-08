Youth League. Raúl diz que Real Madrid "tem de fazer um grande jogo" para vencer o Benfica

O treinador da equipa de juniores do Real Madrid, Raúl González, afirmou que os espanhóis têm de "fazer um grande jogo" diante do Benfica, se quiserem vencer a final da UEFA Youth League de futebol, na terça-feira.

"O Benfica é uma equipa que gosta de jogar futebol e de ter a bola. Tem jogadores talentosos e é, provavelmente, o adversário mais complicado entre todos os que estiveram nesta Youth League. Isso é uma motivação extra para nós. Temos de fazer um grande jogo, se quisermos ganhar", afirmou o antigo futebolista, na antevisão da decisão.

O ex-avançado internacional espanhol e ‘lenda' do Real Madrid, de 43 anos, considerou que vão estar frente a frente "as duas melhores equipas da competição", mas assegurou que os jovens ‘merengues' vão "dar o máximo" para erguer o troféu pela primeira vez.

Benfica e Real Madrid vão defrontar-se pela terceira vez na UEFA Youth League, depois de se terem cruzado nas meias-finais em 2013/14 e 2016/17, ambas favoráveis aos ‘encarnados', que venceram por 4-0 e 4-2, respetivamente.

Contudo, o Benfica acabaria por perder as duas finais em que esteve presente, perante FC Barcelona (2013/14) e Salzburgo (2016/17).

Para chegarem a esta final, as ‘águias' eliminaram Liverpool, Dínamo Zagreb e Ajax, enquanto o Real Madrid deixou pelo caminho Juventus, Inter de Milão e Salzburgo

A final da sétima edição da UEFA Youth League, que vai definir o sucessor do FC Porto, atual detentor do troféu, está agendada para terça-feira, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, na Suíça.