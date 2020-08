Miguel Oliveira pede que não haja receção no aeroporto. "Não posso ficar contaminado"

Miguel Oliveira recorreu às redes sociais para pedir aos fãs que não o vão esperar ao aeroporto, no regresso a Portugal. Depois de ter vencido a primeira corrida de MotoGP da carreira, na Áustria, o piloto português entende que os fãs, tal como ele, gostariam de celebrar "à campeão". No entanto, tal não é aconselhável, neste momento, porque Miguel Oliveira não pode correr o risco de ficar contaminado com Covid-19 e, dessa forma, poder ser impedido de competir. "Sei que as circunstâncias em vivemos com a Covid-19 não me permitem celebrar como merecemos e também não me permitem ter a chegada à campeão que muitos grupos estão a organizar separadamente. Apelo para que não façam esses ajuntamentos no aeroporto. Respeitem a minha segurança para que eu possa continuar a dar-vos alegrias nas pistas", pede o piloto de Almada, num vídeo gravado no Facebook.

"Como compreendem, não posso correr o risco de ficar contaminado e impedido de competir", acrescentou, por escrito, na mensagem enviada aos fãs e amigos. As primeiras cinco corridas do Mundial de Motociclismo decorreram sem público nas bancadas, com equipas e pilotos sob apertado controlo sanitário. Qualquer piloto que contraia Covid-19 terá de cumprir período de isolamento, até recuperar da doença. Algo que num calendário tão apertado poderá significar a ausência de mais do que uma corrida.