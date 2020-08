Miguel Oliveira ambicioso."Ser campeão do mundo é um objetivo"

Miguel Oliveira, piloto português que alcançou a sua primeira vitória na MotoGP no último domingo, quer ser campeão do mundo. Em declarações à chegada a Portugal, em conferência de imprensa, o motociclista admite que pensa no título.

"Ser campeão do mundo é um sonho, mas mais do que um sonho, é um objetivo. Nesse sentido, continuar nesta senda de pontos é positivo. O importante para qualquer conseguir qualquer título é a consistência", disse.

O português assumiu o primeiro lugar no Grande Prémio da Estíria na última curva, ultrapassando os dois rivais.

"Julgo que é sempre necessário raciocinar e ler os adversários enquanto se está em cima da mota. À velocidade a que tudo se passa, é muito difícil. A última volta de ontem foi um aproveitar de oportunidade para fazer a ultrapassagem", recordou o momento.

Oliveira reconhece que não esperava alcançar a vitória antes de um primeiro pódio: "Esperava um pódio primeiro [do que a vitória], mas tudo começa por acreditarmos. E ontem [domingo] eu não me via em segundo ou terceiro lugar".

Depois da conquista, Miguel Oliveira celebrou com a língua de fora, o que justifica com uma comparação a Einstein.

"No paddock já me chamaram Einstein, por isso, quando ganhei achei engraçado fazer esse paralelismo com Einstein", terminou.