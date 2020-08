A convicção do pai de Miguel Oliveira. "Ele vai ser campeão do mundo em 2020"

"Ele vai ser campeão do mundo de 2020. Quando acreditamos as coisas acontecem. É continuar a vencer corridas, é continuar a fazer pódios e já chegar ou celebrar em Portimão o título de campeão do mundo. É isso que eu espero. Eu e todos os portugueses", rematou.

O pai de Miguel Oliveira está convicto de que o filho vai ser campeão do mundo de MotoGP já este ano. Em entrevista ao jornal "O Jogo", Paulo Oliveira explicou que é o único desfecho que pode vislumbrar no horizonte, após o triunfo em Spielberg, na Áustria, no GP da Estíria .

Miguel Oliveira venceu a primeira corrida da carreira na categoria rainha do motociclismo de velocidade e tornou-se no primeiro português a alcançar tal feito.

Com cinco das 15 provas do MotoGP já disputadas, Miguel Oliveira ocupa o 9.º lugar do Mundial de Pilotos, a 27 pontos do líder, o francês da Yamaha Fabio Quartararo. O português da KTM, além de ter vencido o GP da Estíria, conquistou dois "top-10", no GP de Epanha (8.º) e no GP da República Checa (6.º). Devido a quedas, desistiu e não pontuou no GP da Andaluzia e no GP da Áustria.