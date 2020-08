Trincão, Domingos Duarte e Rui Silva chamados à seleção nacional

Francisco Trincão, Domingos Duarte e Rui Silva são as principais novidades na convocatória de Fernando Santos para os jogos com Croácia e Suécia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

De regresso está Anthony Lopes, que volta às opções, depois de ter anunciado a retirada da seleção. O selecionador nacional já tinha revelado que o guarda-redes do Lyon tinha voltado a disponibilizar-se para ser chamado.

De regresso, também, estão André Gomes, Renato Sanches e Sérgio Oliveira. Cristiano Ronaldo, que não foi opção na fase de grupos da primeira edição da Liga das Nações, está entre os eleitos de Fernando Santos.

Nota, por outro lado, para a ausência de Pizzi, do Benfica.

Lista de convocados



Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício e Rui Silva;

Defesas: Cancelo, Domingos Duarte, Nelson Semedo, Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui e Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo, Rúben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches e Sérgio Oliveira;

Avançados: André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Trincão.

Em jogos do Grupo 3, Portugal começa a defender o título da Liga das Nações no dia 5 de setembro frente à Croácia, no Estádio do Dragão, no Porto, e três dias depois desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.



A UEFA determinou que os jogos, devido à pandemia de Covid-19, se realizam sem público nas bancadas.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à Covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.