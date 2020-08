Fernando Santos convoca para "matar saudades" e testar novas soluções

Apesar do conservadorismo assumido, Fernando Santos chamou algumas caras novas, com Trincão em destaque . O jovem avançado transferido do Braga para o Barcelona está pela primeira vez entre os eleitos da equipa principal. Rui Silva e Domingos Duarte, do Granada, também foram chamados, mas "não será fácil entrarem na equipa como titulares", avisou o treinador.

Fernando Santos assume que as circunstâncias condicionadas pela pandemia de Covid-19 o levaram a ser conservador na convocatória elaborada para os jogos com Croácia e Suécia, para a Liga das Nações.

Isto porque os jogos com Croácia e Suécia contam para a Liga das Nações, competição em que o objetivo é revalidar o título conquistado em 2019. Portanto, também neste caso, Fernando Santos deverá optar por uma via mais conservadora, utilizando jogadores com os quais trabalha há mais tempo.

Na próxima pausa para jogos de seleções, aí sim, com a possibilidade de disputar um jogo de preparação, o selecionador português fará mais testes.

"Nove meses sem contacto é inabitual"

Fernando Santos está também na expectativa para perceber em que estado estão os seus jogadores. O treinador reforçou que "nove meses sem contacto é inabitual".

"[A diferenção não é tanto no trabalho de campo] Porque nós, na maior parte do tempo, não temos trabalho de campo. Temos um período curto para trabalho de campo. É diferente, porque foram nove meses sem contacto e agora temos de aproveitar estes dias para perceber como eles estão", explicou.

Em relação aos jogos com Croácia e Suécia, o treinador português prevê desafios de alto grau de dificuldades. Os croatas, recordou, são vice-campeões do mundo. A Suécia foi das poucas equipas que derrotou Portugal, desde que Fernando Santos assumiu a equipa. Aconteceu na Madeira, num jogo de preparação.

O primeiro adversário que Portugal terá pela frente no Grupo 3 da Liga das Nações é a Croácia, no Dragão, a 5 de setembro. No dia 8 de setembro defronta a Suécia, em Solna, nos arredores de Estocolmo.