Fernando Santos atento às publicações de Ronaldo. "Pelas fotos parece-me bem"

Fernando Santos sabe que vai receber Cristiano Ronaldo motivado na concentração da seleção portuguesa e depreende que em boa forma. A base do julgamento do treinador são as fotografias que Ronaldo tem publicado nas redes sociais e que têm sido difundidas pela comunicação social.

"Tenho visto as fotografias e ele parece-me ótimo. Vem motivado, agora se ele vem bem não posso dizer", disse o selecionador, em conferência de imprensa.

A mesma medida de dúvida aplica-se a grande parte dos restantes 24 convocados para os jogos com Croácia e Suécia. No lote de jogadores chamados, há atletas que já estão em competição, outros em pré-épocas e ainda alguns de férias.