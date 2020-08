Domingos Duarte sonha com presença no Europeu

Domingos Duarte, defesa-central do Granada, não esconde que sonha representar a seleção nacional no Euro2020, que se vai realizar no próximo ano. Em declarações ao canal da Federação,

"O mais importante é fazer o meu trabalho no Granada, depois se o selecionador acha que tenho qualidade e que me identifico com o grupo. Estou cada vez mais perto, qualquer jogador que está nas opções pensa no Europeu, logo eu que nunca joguei num Europeu na seleção A, tenho muita ambição", disse.

O defesa-central de 25 anos não é novidade absoluta nos convocados, mas nunca se estreou pela seleção principal.

"Trabalho com o objetivo de representar o meu país. O jogador tem de ter isso em mente, querer muito representar o seu país, depois depende do treinador. Agora é trabalhar para continuar a merecer a confiança", termina.

Portugal vai defrontar a Croácia, no Estádio do Dragão, a 5 de setembro, e depois frente à Suécia, fora de portas.