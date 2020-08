Flamengo confirma interesse do Benfica em Gerson e Bruno Henrique

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, confirmou que o Benfica está interessado na contratação de Gerson e Bruno Henrique, mas o emblema carioca não tem intenção de vender.

"Há muito tempo o Benfica expressou o sentimento de querer a contratação e o Flamengo deixou claro que não tem interesse em vender. Não quer dizer que não tenha uma boa relação e o bom senso de conversar, não só sobre esse assunto, como de outros, com qualquer clube. Isso é notório, já foi revelado até pela imprensa portuguesa com bastante veemência. Mas não é interesse do Flamengo desfazer-se de qualquer jogador do plantel profissional que teve um bom desempenho no ano passado", afirma.

Jorge Jesus afirmou, em entrevista à BTV, que não teria qualquer interesse em contratar qualquer jogador ao Flamengo, depois de ter trocado o clube brasileiro pelo Benfica.

"Custou-me imenso sair de lá. Não quero mexer mais com isso. Não pedi nenhum jogador do Flamengo ao presidente do Benfica", afirmou.