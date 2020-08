Darwin Nuñez. Uruguaios confirmam tratar-se de um "novo Cavani"

Darwin Nuñez é, de facto, um "novo Cavani". A opinião, "confirmada", é de José "Chueco" Perdomo, o treinador que descobriu o avançado de 21 anos para o Peñarol.

Darwin Nuñez continua na rota do Benfica e estará a ser negociado com o Almeria, da segunda divisão espanhola e, cuja equipa é orientada pelo treinador português José Gomes

Bola Branca "encontrou" no Uruguai o técnico, hoje com 53 anos, que esteve no início da carreira do jogador. "Chueco" Perdomo começa por explicar o porquê da alcunha de "novo Cavani".

"Fisicamente, parece-se com Cavani. E Darwin trabalha muito para a equipa, tal como Cavani", afiança, ao mesmo tempo que defende que o atacante iria dar-se bem com os ares de Portugal e da Luz e particular:.

"Renderia bem. Sem querer desmerecer o clube onde está, mas ele está talhado para jogar nas grandes Ligas. [Lisboa e o Benfica?] Seria bom para ele, até porque aqui ele vive na fronteira com o Brasil e assim já conhece o português. Depois, aí, teria um treinador que o quer e isso é uma defesa muito boa para ele também. O clube, a imagem que tem, é espectacular para o Darwin crescer futebolísticamente e pessoalmente. Portugal dá-lhe, desse modo, uma grande tranquilidade", diz.

Nesta entrevista a Bola Branca, o antigo jogador de Peñarol, Betis e Génova aponta ainda Darwin Nuñez à principal seleção uruguaia, de forma efectiva.

"Creio que Luis Suárez e Cavani podem ainda render a um bom nível. Mas Darwin, Rossi e Valverde são os sucessores" na seleção, acredita.