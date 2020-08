Crianças portuguesas participam em "app" para proteger o planeta

A aplicação de telemóvel "Earth Speakr", criada no âmbito da presidência alemã do Conselho da União Europeia, dedicada à proteção climática, foi desenvolvida com a voz e as mensagens de nove crianças portuguesas.

A plataforma interativa, financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, com o apoio do Instituto Goethe, convida as crianças dos Estados-membros da União Europeia, dos 7 aos 17 anos, a "falarem pelo planeta" e os adultos "a ouvirem o que eles têm a dizer".

Criada pelo artista dinamarquês a viver em Berlim Olafur Eliasson, usa a realidade aumentada para colocar um rosto na natureza ou em objetos, desde uma árvore a uma garrafa de plástico.

Uma lâmpada vai mexendo os olhos, boca e nariz, deixando um apelo: "Todas as casas deviam ter painéis solares, assim consumíamos só energia renovável". Uma planta avisa, "por cada criança que nasce, devia ser plantada uma árvore".

São algumas das mensagens em português de nove crianças portuguesas de uma escola de Fátima, alunos dos 5.º e 6.º ano de escolaridade, que participaram no desenvolvimento do projeto, disponível desde o dia 1 de julho.

"Contactaram-me para sugerir uma escola em Portugal. Sabia que o Colégio Sagrado Coração de Maria, em Fátima, está sempre aberto a projetos de colaboração. Ficaram muito interessados e aceitaram participar", revelou à Lusa Soledade Rodrigues, membro da organização não-governamental alemã "Europa-Union Deutschland".

A viver em Rheine, o convite surgiu fruto dos quase 25 anos de geminação que esta cidade da região da Renânia do Norte-Vestefália tem com Leiria, do qual já surgiram várias parcerias culturais.

"Este projeto de proteção climática, devido ao seu caráter comum, diz respeito a todos e, como tal, reforça a nível local, regional e nacional o espírito europeu. Orgulho-me de ter criado a ponte com o meu país de origem, Portugal", sublinhou Soledade Rodrigues.

Além de ouvir e poder partilhar as mensagens nas redes sociais, a "Earth Speakr" permite detetar as vozes e caras associadas a um determinado local através de um mapa virtual. A aplicação foi lançada com as vozes de nove crianças portugueses, mas agora, todas podem participar.

"A 'Earth Speakr' é para crianças e para que os adultos as ouçam e tornem a suas ideias reais", destacou um vídeo oficial.

Olafur Eliasson, que passou recentemente por Serralves, no Porto, com uma exposição, admite que, mais do que uma aplicação, a "Earth Speakr" é uma peça artística.

A aplicação está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia e é gratuita. Algumas mensagens serão transmitidas no Parlamento Europeu em Bruxelas e em Estrasburgo.