Sporting perde contra o Farense em jogo amigável

O Farense venceu, este domingo, um jogo de preparação frente ao Sporting, por 2-1, em Lagos.

Jovane Cabral apontou o único golo dos leões, enquanto que Ryan Gauld e Patrick Fernandes faturaram para o emblema algarvio, que regressa esta época à I Liga.

Rúben Amorim alinhou de início com Maximiano, Porro, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Antunes, Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Sporar.

Jogaram ainda Adán, Renan Ribeiro, André Paulo, Ristovski, Neto, Coates, Feddal, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Wendel, Nuno Santos, Plata e Jovane Cabral.

O Sporting chegou no sábado ao Algarve para o estádio de pré-temporada até 30 de agosto. Amorim levou 28 jogadores, com destaque para as ausências de Marcos Acuña, João Palhinha e Rafael Camacho, Rosier, Tiago Ilori, Eduardo Henrique e Joelson Fernandes, para além de Battaglia e Vietto, atualmente infetados com Covid-19.