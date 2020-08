Rui Rio usa Twitter para criticar Festa do Avante

A Festa do Avante continua a ser tema para Rui Rio. Através do Twitter, o líder do PSD faz ironia, com uma simulação de concerto com mais de duas mil pessoas na Alemanha, para testar o melhor modelo que evite a contaminação pelo novo coronavírus.

Rio escreve naquela rede social que "Portugal está muito à frente porque vai testar com 33 mil na Quinta da Atalaia".

O líder do PSD diz ainda que o PIB da Alemanha é 16 vezes maior que o português, e que Portugal vai testar com 16 vezes mais público.

De forma irónica, Rui Rio diz que em alguma coisa temos de ser os maiores.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu esta sexta-feira que o partido está a trabalhar para “garantir com êxito” a realização da Festa do Avante!, tomando as medidas de proteção “necessárias”, na sequência da pandemia da covid-19.

“Sim, a Festa [do Avante!], no contexto político excecional que vivemos, tem uma importância e um valor acrescido na afirmação da nossa vida democrática e o seu êxito será um contributo para a luta do nosso povo, para combater o medo e a resignação”, disse Jerónimo de Sousa, no final de um jantar comício do PCP em Nisa, no distrito de Portalegre, sob o lema “Nem um direito a menos. Confiança e luta por uma vida melhor”.

“Saberemos preparar e realizar a festa com as medidas de proteção necessárias. Uma festa que será diferente, mas que continuará a ser aquela festa com um conteúdo político e cultural sem paralelo na vida nacional”, acrescentou.