População já pode ir a banhos em sete praias da Póvoa de Varzim e numa de Matosinhos

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) levantou este domingo o aviso de desaconselhamento a banhos que vigorava desde quarta-feira em sete praias da Póvoa de Varzim e uma de Matosinhos, no distrito do Porto, indicou à Lusa o vice-presidente da agência.

“As praias nunca estiveram interditadas ou proibidas. Houve alguma confusão nessa matéria. Mas estavam, de facto, desaconselhadas a banhos. E a boa notícia de hoje é que as análises são favoráveis e o aviso de desaconselhamento foi levantado”, referiu Pimenta Machado.

De acordo com o vice-presidente da APA, as análises que hoje permitiram levantar este aviso são de sexta-feira e os resultados foram conhecidos este domingo.

“As análises confirmam que a qualidade é boa para banhos”, garantiu Pimenta Machado.

Questionado sobre possíveis causas para que as análises anteriores fossem más, o responsável falou em “possíveis situações pontuais” relacionadas com a passagem da depressão Ellen.

“O que acontece muitas vezes quando chove, e por ocasião da depressão Ellen choveu muito no Norte do país, é que pode ser arrastado material microbiológico para o mar quer pelos solos, quer pelas águas fluviais. Também se deve ter em consideração os feitos das correntes. Mas estes são episódios climatéricos apenas”, disse Pimenta Machado.

Na quinta-feira a câmara da Póvoa de Varzim avançou que estava a acompanhar a situação "com natural preocupação", mas mostrou "confiança" que a repetição dos testes, realizados nesse dia reportasse para uma normalização das condições.

"Temos de esperar um período de 72 horas para receber os dados dos novos exames, mas acredito que os valores anormais que foram detetados nas colheitas do início da semana estão relacionados com a alterações das condições climáticas e das correntes. Creio que será uma situação pontual que já estará ultrapassada", disse à Lusa a vereadora com o pelouro do Ambiente da autarquia da Póvoa de Varzim, Sílvia Costa.

Na quarta-feira sete praias da frente urbana da Póvoa de Varzim e uma de Matosinhos foram desaconselhadas a banhos, por indicação da APA, devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, forçando as Capitanias Marítimas locais a mandar hastear a bandeira vermelha, nos areais.