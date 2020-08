Itália volta a ultrapassar barreira dos mil novos casos diários em aumento recorde desde maio

Veja também:

Itália regista 1.210 novos casos de Covid-19 e sete mortes, nas últimas 24 horas, naquele que é o maior aumento diário de infeções desde maio, anunciaram as autoridades italianas, este domingo, justificando a situação com o regresso das férias.

De acordo com o Ministério da Saúde transalpino, registaram-se já 259.345 casos totais desde o início da pandemia, em fevereiro, e 35.437 mortes.

Por região, a Lombardia, que foi a região mais atingida durante os piores meses da pandemia, volta a ser a primeira no registo diário de novos contágios, com 239 casos em relação a sábado. Segue-se a região de Lazio, no centro do país e cuja capital é Roma, com 184 novos casos, contra 215 no dia anterior, quando as infeções nesta região dispararam.

O conselheiro regional de saúde, Alessio D'Amato, explicou que 60% destes casos estão em comparação com ontem, e isto é ainda mais significativo dado o número recorde de testes que foram realizados nas últimas 24 horas", afirmou.