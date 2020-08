O Marítimo anunciou a contratação do defesa Marcelo Hermes, proveniente do Cruzeiro, do Brasil.

O lateral-esquerdpo de 25 anos regressa a Portugal, depois de duas épocas sem sucesso no Benfica, onde fez apenas um jogo na equipa principal, em 2016/17.

Ainda assim, Hermes conta no currículo com uma Liga Portuguesa, conquistada nessa temporada.

Na última época, Hermes representou o Goiás, por empréstimo do Cruzeiro.