Confira todos os vencedores da Liga dos Campeões

O Bayern de Munique iguala o Liverpool no terceiro lugar da lista de clubes com mais Ligas dos Campeões conquistadas, com seis troféus.

No topo da lista continua o Real Madrid, com 13 Ligas dos Campeões conquistadas. Em segundo lugar está o AC Milan, com sete troféus.

Em terceiro, Liverpool e Bayern de Munique, com seis Champions. Barcelona fecha o "top-5", com cinco troféus, seguido do Ajax, com quatro, Manchester United e Inter de Milão, com três.

FC Porto, Juventus, Benfica e Nottingham Forest já levantaram o troféu duas vezes.

A Espanha é o país com mais Ligas dos Campeões, 18, seguido de Inglaterra, com 13, Itália, com 12, Alemanha, com oito.

Lista de clubes com mais troféus da Liga dos Campeões



Por clubes:

Real Madrid, 13 AC Milan, 7 Liverpool, 6 Bayern de Munique, 6 Barcelona, 5 Ajax, 4 Manchester United, 3 Inter de Milão, 3 FC Porto, 2 Juventus, 2 Benfica, 2 Nottingham Forest, 2 Celtic, 1 Hamburgo, 1 Steaua Bucareste, 1 Dortmund, 1 Marselha, 1 Chelsea, 1 Feyenoord, 1 Aston Villa, 1 PSV Eindhoven, 1 Estrela Vermelha, 1

Por país: