Marcelo Rebelo de Sousa espera ver nova vitória de Miguel Oliveira no Algarve

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o motociclista Miguel Oliveira que conquistou o primeiro grande prémio da sua carreira no Mundial de MotoGP e espera que a vitória se repita no Grande Prémio que se disputará no Algarve.

"O Presidente faz votos para que esta vitória se repita em solo português, na última corrida do campeonato do mundo de MotoGP que se disputará em novembro no Algarve", disse.

Miguel Oliveira venceu este domingo o Grande Prémio da Estíria, disputado no circuito austríaco de Spielberg, e fez história ao ser o primeiro piloto português a vencer uma prova rainha do motociclismo mundial. É o momento mais alto do motociclismo nacional.

O português seguia no terceiro lugar e, na última curva do circuito de Spielberg, aproveitou a 'luta' entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaro (KTM) para vencer a corrida.



Portugal recebe o último Grande Prémio da época, fruto das alterações do calendário devido à Covid-19, que se vai realizar no fim-de-semana de 22 de novembro.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a vitória de Miguel Oliveira "orgulha Portugal e os portugueses".

"Miguel Oliveira partiu da sétima posição e alcançou a vitória numa ultrapassagem na última curva da prova que se disputou em Spielberg, na Áustria. É um feito extraordinário de um promissor piloto português, que muito orgulha Portugal e os Portugueses e que merece o reconhecimento do Presidente da República", termina o Presidente.