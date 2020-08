Governo elogia Miguel Oliveira e diz que vitória "enche o país de orgulho"

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto classifica como “extraordinária” a vitória de Miguel Oliveira (KTM) no Grande Prémio de MotoGP de Estíria, considerando que esta “enche de orgulho o país”.

“A vitória na Áustria, apenas na sua segunda época na prova rainha do motociclismo e a correr numa mota que não é de fábrica só confirma o que há muito sabíamos: O Miguel Oliveira é um piloto extraordinário”, afirmou João Paulo Rebelo, em declarações à agência Lusa.

O governante, que endereçou os parabéns ao piloto da Tech3, referiu que o triunfo no Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, na quinta prova do campeonato, “enche de orgulho o país e o motociclismo nacional”.

Segundo João Paulo Rebelo, a vitória, a primeira de Miguel Oliveira e de um português no MotoGP, traz “entusiasmo redobrado” ao Grande Prémio de Portugal, última prova do Mundial de MotoGP, agendada para 22 de novembro, no circuito de Portimão.

Na quinta prova do Mundial, Miguel Oliveira, que tinha como melhor resultado o sexto lugar em Brno, na República Checa, seguia no terceiro lugar e, na última curva, aproveitou a 'luta' entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaró (KTM), que ficaram a 0,316 e 0,540 segundos, respetivamente, para, pela primeira vez, subir ao pódio.