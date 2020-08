"Absolutamente histórico". Reações à primeira vitória de Miguel Oliveira em MotoGP

Do Governo à federação de motociclismo, passando por clubes e pelas forças armadas, Portugal dá os parabéns a Miguel Oliveira pela conquista da primeira vitória em MotoGP.

O secretário de Estado da Juventude e Deporto, João Paulo Rebelo, congratulou Miguel Oliveira por uma vitória que considera histórica.

“Absolutamente histórico o nosso Miguel Oliveira na sua primeira vitória no MotoGP!!! Muitos parabéns!! Hoje ouve-se A Portuguesa no topo do Motociclismo mundial, para todos os portugueses, federação”, escreveu na rede social Twitter.

Em declarações à Renascença, o presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo, Manuel Marinheiro, fala num momento de "muita emoção" e envia um grande abraço a Miguel Olveira.

“É um momento de muita muita alegria e de muita emoção para o desporto nacional, em geral, e para o motociclismo, em particular. Em primeiro lugar, quero enviar um grande abraço ao Miguel por toda a sua carreira, por esta grande vitória e, principalmente, pelo excelente homem que ele é, excelente pessoa, e é muita felicidade.”

FC Porto, Benfica e Sporting também já deram os parabéns ao piloto português pela primeira vitória de Portugal na história da MotoGP.