Seis lições depois de Reguengos

Além do relatório sobre o que se passou no lar de Reguengos, o agrupamento de centros de saúde do Alentejo Central faz uma série de recomendações fruto da experiência destes meses de Covid-19, mas sobretudo do caso que mais mortes causou naquela região

1 - Mobilidade de profissionais

“A capacidade de realocar profissionais treinados durante surtos é fundamental”, lê-se no documento que recomenda a formalização da possibilidade de rapidamente alocar médicos de outras unidades da mesma região de saúde às unidades de saúde pública durante um surto. Isso foi feito durante o surto de Reguengos sobretudo para a realização de inquéritos epidemiológicos.

2 - Capacidade e rapidez de testagem

O relatório recomenda que “devem ser formados mais profissionais para recolha de material biológico para deteção do SARS-CoV-2 para que em situação de surto não faltem profissionais”. Em Reguengos foi montada uma área dedicada covid (ADC) “no epicentro do surto” e com recurso a prestadores de serviços públicos e privados foi possível ter testes com resultados em menos de 24 horas. Mas houve dificuldades “na gestão de equipas com formação em recolha, más condições de trabalho dos ADC comunidade e dificuldade de coordenar a logística dos testes”. Por isso, recomendam que, em cada município seja definido à partida um local onde seja possível abrir um ACS rapidamente.

3 - Criação de bolsas de profissionais

“Recomendamos que exista uma bolsa de profissionais de ERPI (Estruturas Residenciais para Idosos) próximos que possa ser partilhada, coordenada pela Segurança Social e que seja reforçada a formação” desses trabalhadores com boas práticas de controlo de infeção. O relatório aponta a “fragilidade” da força de trabalho nos lares que “rapidamente entram em colapso, seja pela necessidade de colocar profissionais em isolamento ou quarentena, seja pela exaustão e instabilidade emocional que o trabalho em plena pandemia implica. No caso de Reguengos, a situação foi agravada por não haver um plano de substituição dos profissionais em caso de surto. “O esforço de trabalho em ambiente de surto não deve ser subestimado”, alertam.

4 - Mais formação

É preciso a Segurança Social Segurança Social “assegurar a formação adequada em uso de EPI (equipamentos de proteção individual) e de boas práticas de controlo da infeção”, lê-se no relatório que dá conta que tanto a estrutura do próprio edifício do lar de Reguengos como as práticas habituais por parte dos funcionários dificultaram a implementação das medidas de controlo de infeção. Também é recomendado que a direção de cada lar faça um maior esforço na formação dos seus profissionais.

5 - Previsão de necessidades

O relatório recomenda que seja estabelecido o número de médicos e de enfermeiros necessários para o acompanhamento de infetados em cada lar de forma a ser possível uma “mobilização de recursos mais célere” em caso de surto. No caso de Reguengos “ouve sempre uma grande dificuldade em mobilizar recursos médicos e de enfermagem para os cuidados aos residentes positivos”, tendo havido nos primeiros dias “uma aparente sub-valorização do risco e complexidade do seguimento destes doentes”.

6 - Aumentar capacidade de internamento

“Recomendamos que a capacidade de internamento COVID e UCI COVID seja reforçada, pelo risco de múltiplos surtos simultâneos em ERPI no futuro”, avisa o relatório, apontando a pressão que é colocada sobre o Hospital do Espírito Santo de Évora num surto de grande dimensão como o de Reguengos.