Há 11 anos Portugal preparava a vacinação para a Gripe A. Polémicas e falhanços

Os cidadãos deixaram de ter receio da doença e passaram a ter receio das hipotéticas reações adversas da vacina. O relatório da DGS refere que "a apresentação (frascos multidose de 10) e distribuição da vacina (pequenas quantidades inicialmente), da responsabilidade da firma produtora, não facilitaram o processo".

Mas a vacina era considerada segura?

Sim. A vacina, segundo a DGS defendia em 2010, apresenta um bom perfil de segurança e as reacções adversas detetadas pelos sistemas de farmacovigilância nacional (Infarmed) e internacionais não revelam diferenças relevantes em relação à vacina sazonal.

Como decorreu a distribuição da vacina da GSK?

A disponibilidade de vacinas no país foi totalmente condicionada pela capacidade de produção e distribuição da empresa GSK, tendo sido estabelecido um calendário de distribuição faseada para 2009 e para o início de 2010. O faseamento das entregas obrigou a que fossem definidos subgrupos prioritários para vacinação.

Quais eram esses grupos prioritários e porque foram assim determinados?

A primeira remessa de vacinas foi de apenas alguns milhares de doses e, portanto, tornou-se necessário definir, dentro do grupo A, os primeiros cidadãos a vacinar (prioritários), em função da sua vulnerabilidade e/ou do seu papel vital na resposta à pandemia.

Na primeira fase do grupo A, destacaram-se grávidas dos 2.º e 3.º trimestres de gravidez com patologia associada e os profissionais de saúde.

Em relação ao grupo B, considerou-se, posteriormente em 13 de novembro, adequado incluir todas as crianças, com ou sem patologia, com idades entre os 6 e 24 meses, por existir evidência de que este grupo tem risco acrescido para complicações. Para proteger o maior número de pessoas elegíveis, o mais rapidamente possível, no dia 16 de novembro, teve início a vacinação do grupo B mantendo-se a vacinação do Grupo A.

Dentro do grupo B, as crianças, com ou sem patologia, com idades entre os 6 e os 24 meses, tinham prioridade. Em cada mês, houve cerca de 9 mil grávidas que transitam do 1.º para o 2.º trimestre da gravidez sendo também prioritárias para vacinação. Houve indicações claras no sentido de promover a vacinação sendo preferível esgotar temporariamente as vacinas do que ter doses por administrar.