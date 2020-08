Itália ultrapassa os mil novos casos diários em maior aumento desde maio

Este é um aumento recorde na região, menos afetadas durante o pico da pandemia, mas que tem registado um forte crescimento de casos ao longo do verão.

No total, desde o início da pandemia, em fevereiro, Itália contabiliza 258.136 casos de infeção por Covid-19 e 35.430 mortes.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde italiano, entre sexta-feira e este sábado, houve também mais três mortes associadas à Covid-19.

Itália registou 1.071 casos de contágio pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, o maior aumento diário desde maio, segundo um balanço do Ministério da Saúde.

Atualmente, existem no país 16.014 casos ativos de(...)

Segundo o conselheiro regional de saúde Alession D’Amato, 61% destes novos casos estão relacionados com o regresso de férias do estrangeiro, mas, sobretudo, com chegadas da ilha italiana da Sardenha (97 novos casos de infeção).

"Nunca tivemos tantos casos diários”, disse, recordando que o anterior recorde de casos diários na região registou-se em 28 de março, com 208 contágios, no pico da pandemia.

O responsável adiantou que os novos casos são “fundamentalmente de jovens assintomáticos”.

“Neste momento a preocupação não é o número de hospitalizados ou de doentes em cuidados intensivos, isso está controlado, mas temos que quebrar a cadeia de transmissão para que o vírus não se dissemine em ambiente familiar”, advertiu.

A Lombardia é a segunda região com mais novos contágios diários (185), seguida de Veneto (160).