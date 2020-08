Caso Alexei Navalny. Opositor de Putin já está na Alemanha

O avião-ambulância que transportava Alexei Navalny aterrou em Berlim, na Alemanha, na manhã deste sábado. O opositor de Vladimir Putin encontra-se em estado grave, suspeitando-se que tenha sido vítima de envenenamento.

À chegada ao aeroporto de Tegel, na capital alemã, a organização não-governamental responsável pelo seu transporte assegurou que a sua condição de saúde é "estável".

Médicos alemães da ONG “Cinema for Peace” viajaram sexta-feira para Omsk para retirar Navalny do hospital onde se encontrava, a pedido da mulher e colaboradores do opositor russo, que garantiam que a unidade hospital não dispunha de equipamento fundamental para o tratar. Navalny foi de ambulância até ao aeroporto local, partindo de avião para a Alemanha duas horas depois juntamente com a mulher, adianta a agência Reuters.

Alexei Navalny, 44 anos, estava internado desde quinta-feira em Omsk, numa unidade de cuidados intensivos, em coma e ligado a um ventilador, depois de se ter sentido mal durante um voo, o que a sua equipa suspeita ter sido causado por envenenamento.