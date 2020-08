Beirute. Sobe para 182 número de mortos na explosão do porto

O número de mortes devido à explosão que ocorreu no porto de Beirute, capital do Líbano, a 4 de agosto, e que feriu mais de seis mil pessoas, subiu para 182, divulgou, este sábado, o Ministério da Saúde libanês.

A agência Efe noticia, este sábado, com base numa fonte do departamento de Saúde do Líbano, que são já 182 os mortos registados fruto da explosão, mantendo-se o número de feridos antes referido.

Já o exército libanês dá ainda como desaparecidas cerca de 300 pessoas.