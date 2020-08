Jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões cancelado após teste positivo

O jogo de pré-eliminatória para a Liga dos Campeões entre o Slovan Bratislava e o KI Klaksvik foi cancelado este sábado depois de um jogador da equipa eslovaca ter testado positivo para Covid-19, adiantou este sábado a UEFA.

A partida estava inicialmente marcada para 19 de agosto, mas acabou por ser adiada para dia 21 depois da equipa eslovaca ter sido colocada em quarentena na sequência de um teste positivo a um dos membros da comitiva. A UEFA pediu, então, testes a todos os elementos e um dos jogadores acusou positivo para o novo coronavírus.

Esta não é a primeira vez que tal acontece nas pré-eliminatórias de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, recorda a agência Reuters. No início do mês, o KF Drita não defrontou o Linfield depois de dois jogadores receberem resultados positivos no teste à Covid-19.

Também no FC Prishtina, de Kosovo, oito jogadores foram infetados.

As regras da UEFA são claras, nestes casos: os jogos podem ser realizados desde que as autoridades locais não obriguem as equipas a entrar em quarentena.