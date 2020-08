Miguel Oliveira vai sair da 8.ª posição para o GP da Estíria, na Áustria. É a segunda melhor qualificação do piloto português no MotoGP, depois de já este ano ter alcançado o quinto melhor tempo no GP da Andaluzia.

Miguel Oliveira rodou em 1’23.797. Ficou a 0.217 segundos de Pol Espargaró, que vai sair do primeiro lugar. O espanhol conquistou a primeira “pole position” da carreira e a primeira de sempre da KTM na categoria rainha do motociclismo mundial.

Takaaki Nakagami, em Honda, fez o segundo melhor tempo e Johann Zarco, em Ducati, sai do terceiro lugar. Oliveira estará na terceira linha, encaixado entre a Suzuki de Alex Rins e a Ducati de Andre Dovizioso.

O líder do Mundial de MotoGP, o francês Fabio Quartararo, sai da 10.ª posição. O GP da Estíria, quinta prova do campeonato, está marcado para este domingo, às 13h00. É a segunda corrida consecutiva no circuito de Spielberg, o Red Bull Ring. Devido à pandemia de Covid-19, a organização do MotoGP concentrou algumas corridas no mesmo circuito.



Há uma semana, Andrea Dovizioso foi o grande vencedor. Miguel Oliveira desistiu, após queda.