​Miguel Oliveira passa diretamente à Q2 do GP da Estíria

Miguel Oliveira conseguiu, pela terceira vez na carreira, apurar-se para a Q2 – segunda sessão de qualificação, que determina os primeiros 12 lugares na grelha – de uma corrida de MotoGP.



O piloto português foi 7.º no agregado de tempos das três sessões de treinos livres do GP da Estíria, na Áustria, e passou diretamente à Q2, com início agendado para as 13h35. Na semana passada, neste mesmo circuito, para o GP da Áustria, Miguel Oliveira qualificou-se em 11.º.

Miguel Oliveira fez a sua melhor volta em 1’23.725, a 0.269 segundos de Joan Mir. O espanhol da Suzuki fez o melhor tempo (1’23.456). Fabio Quartararo, líder do Mundial, foi segundo, em Yamaha. Nakagami, em Honda, fez o terceiro melhor tempo.



Os primeiros dez classificados dos treinos livres passam automaticamente à Q2; os restantes disputam a Q1, que apura dois pilotos para a segunda sessão, que se juntam aos 10 já qualificados.

Brad Binder, piloto da KTM oficial, Iker Lecuona, companheiro de equipa de Miguel Oliveira, e Valentino Rossi ficaram entre os pilotos que não conseguiram a passagem direta à Q2.

O GP da Estíria realiza-se no circuito de Spielberg na Áustria. É a segunda corrida neste traçado, depois de há uma semana ali se ter realizado o GP da Áustria. Devido à pandemia de Covid-19, os organizadores do MotoGP concentram o calendário em alguns circuitos.