Benfica ainda "espera uma resposta" de Cavani, diz Rui Costa

rui dias

22 ago, 2020 lisboa 21:40

Lido no jornal Record: Rui Costa fez questão de esclarecer as declarações em que deu a entender que as negociações do Benfica com Edinson Cavani prosseguem. "Expressei-me mal. É claro que, do nosso lado, as negociações estão encerradas", explicou a Record. "O que quis dizer foi que o Benfica fez a proposta máxima que poderia fazer e que não vai subir, nem há mais nada a negociar. Quando disse que estávamos à espera de resposta, era nesse sentido", acrescentou, admitindo que a diferença entre o que as águias oferecem e as pretensões do avançado uruguaio "é muito grande". "Fomos até onde podíamos ir. Da nossa parte, o tema está encerrado", reforçou.