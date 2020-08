Taylor Swift faz doação para emigrante portuguesa prosseguir estudos

“O meu nome é Vitória Mário e sou uma jovem negra de 18 anos com um sonho”, é assim que começa o texto de pedido de ajuda da emigrante portuguesa. Esta quinta-feira a cantora Taylor Swift assegurou que Vitória Mário se encontrava mais perto de concretizar o sonho de estudar Matemática na Universidade de Warwick, em Coventry.

A jovem abandonou Portugal há quatro anos e foi morar para o Reino Unido para ter um melhor futuro.

“Vim de um meio pobre, e a minha escola era considerada média. Sempre fui uma boa aluna em Portugal, mas a minha mãe sabia que não seria suficiente para me ser garantida uma boa carreira", contou ao site noticioso iNews.

A estrela pop Taylor Swift não ficou indiferente ao apelo de Vitória Mário para estudar Matemática. Após fazer as contas, através da plataforma GoFundME ofereceu à estudante o valor que faltava para atingir o objetivo de 40 mil libras.

“Vitoria, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os sonhos em realidade. Quero te oferecer a quantia que falta. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor”, escreve a cantora. Assim, a cantora ofereceu mais de 23 mil libras à estudante – valor que ultrapassa os 25 mil euros.