Monet e Klimt reinterpretados para quem “não é fã de arte clássica”

A Immersivus Gallery, galeria de arte na Alfândega do Porto, acolhe a partir desta sexta-feira a exposição digital "Impressive Monet & Brilliant Klimt".

Através das obras dos famosos pintores Monet e Klimt ,o espetáculo, a cargo do atelier OCUBO, pretende levar o espectador “para dentro da imaginação dos artistas”.

O diretor artístico e cofundador do OCUBO, Nuno Maya, diz à Renascença que a experiência imersiva é “pioneira” e foi feita a pensar não só “nos amantes de arte”, bem como “no público em geral que não é fã de arte clássica”. As obras foram “reinterpretadas” com recurso a animação e “as pinturas ganharam vida”.

“O espaço é especial, tem projeções no chão e teto. Os quadros estão projetados para dar a sensação de 3D. Ficamos com a ideia que os elementos voam”, explica o diretor artístico. O objetivo foi “tirar as pinturas antigas das molduras”.

A exposição convida o “público familiar, numa oportunidade direta de dar a conhecer aos mais novos as obras-primas de Monet e Klimt”. OCUBO promete que seja uma experiência “lúdico-pedagógica em conjunto com os pais”, utilizando hologramas e projeções a 360 graus.

Apesar de ser a primeira experiência imersiva em Portugal, Nuno Maya adianta que no futuro vão existir mais exposições interativas e imersivas no espaço, sempre em alternância com a exposição "Porto Legends" - que conta dez lendas da cidade.