Holandesa “fã de Mariza” vence programa de talentos a cantar fado

Iris Feijen é a voz do duo FADOpelos2 e não tem ligação a Portugal. Tiago Lageira acompanha na guitarra e, apesar de ser português, emigrou há 12 anos para os Países Baixos. A dupla venceu o concurso de talentos “We Want More” com o fado “Sei de um rio”, de Camané.



Vencer o concurso nunca foi o objetivo de ambos. “Queríamos tocar fado na Holanda para a TV uma vez, nunca pensámos que iríamos ganhar”, admite Tiago em declarações à Renascença.

Para concurso levaram três fados: “Sei de um rio”, de Camané; “Meu Amor Marinheiro”, de Carminho; e “Meu Fado”. de Mariza. As melodias portuguesas emocionaram os jurados holandeses.