Sporting anuncia contratação de Nuno Santos

O Sporting anunciou a contratação de Nuno Santos, proveniente do Rio Ave. O extremo assina contrato válido por cinco épocas, até 2025, e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O extremo de 25 anos foi disputado no mercado pelos leões e pelo FC Porto, mas vai mesmo representar o Sporting.

Formado no FC Porto, Rio Ave e Benfica, Nuno Santos desvinculou-se das águias para assinar, em definitivo, pelo Rio Ave, em 2017. No total, apontou dez golos em 78 jogos disputados pelo clube de Vila do Conde.

"Tenho um orgulho enorme em representar o Sporting. A vontade foi minha. Venho para aqui para ser mais um leão a ajudar. Desde o início que queria vir para o Sporting e vou ajudar o clube e a equipa a ganhar todos os jogos", diss aos meios do clube.



Francisco Geraldes e Gelson Dala vão reforçar o Rio Ave como parte do negócio da transferência de Nuno Santos.

Nuno Santos é o sexto reforço da temporada para a equipa de Rúben Amorim, depois de Antonio Adán, Antunes, Porro, Feddal e Pedro Gonçalves.

O extremo deixa a promessa de muito trabalho pelo novo clube: "Vou-me juntar a eles para fazermos uma excelente temporada. Posso prometer dedicação e trabalho. Quero orgulhar muito os adeptos porque a decisão de vir para aqui foi minha e espero que os Sportinguistas percebam que vou dar tudo pelo Sporting", termina.