Iraque. Primeiro-ministro incentiva o regresso dos cristãos ao país

Depois de uma reunião com o Cardeal Louis Raphael Sako, Patriarca Caldeu, o atual primeiro-ministro iraquiano expressou o firme desejo do Governo ajudar as famílias cristãs a regressarem ao país e, com elas, "reconstruir um novo Iraque".

Mustafa Al-Kazemi declarou que "ficaremos felizes em ver os cristãos regressar ao Iraque e contribuir para a sua reconstrução. Os iraquianos de todas as denominações querem um novo Iraque que acredite na paz e rejeite a violência”. E acrescentou: “o Iraque é de todos e os cristãos são filhos do país.”

Por seu turno, o Cardeal Sako afirmou que a Igreja iraquiana "apoia os esforços do novo executivo", que tomou posse no passado dia 7 de maio, "para restaurar a estabilidade e a segurança", e manifestou "esperança de que as iniciativas do primeiro-ministro permitam ao Iraque enfrentar os numerosos desafios que tem pela frente".

Recordando que “os cristãos têm orgulho da sua identidade iraquiana”, o Patriarca Caldeu destacou que eles se sentem mais seguros com esta nova abordagem e que muitos “desejam regressar ao Iraque”.