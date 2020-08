Imagem de Nossa Senhora do Sameiro colocada no terreiro do Santuário para os peregrinos

A Arquidiocese de Braga informa que vai ser colocada em frente à cripta do Santuário a imagem de Nossa Senhora do Sameiro "para que os peregrinos possam saudar e venerar" a partir das 11 horas deste domingo, 23 de agosto. E acrescenta que serão sempre respeitadas "as orientações emanadas pelas autoridades de saúde e eclesiásticas" por causa da Covid-19.

A decisão foi tomada em virtude deste ano não se realizar a Procissão do Bom Jesus para o Sameiro.

Assim, neste dia, durante cerca de 20 minutos, o grupo Os Sinos da Sé vão "honrar a Senhora do Sameiro" com o seu reportório de músicas dedicadas à "Senhora do manto azul".

Depois, será celebrada a Eucaristia dedicada à Senhora do Sameiro. Está marcada para as 11h30, na cripta do Santuário Mariano.

De referir ainda que a Confraria do Sameiro cancelou a Peregrinação Estatutária "ou dos emigrantes, como é mais conhecida" e ainda a "iniciativa 'Vamos Bailar à Senhora' que se realizariam também neste próximo domingo.