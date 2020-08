Paulo Ribeiro. "Aceitar 10 milhões seria dar Marchesin"

Dez milhões seria praticamente oferecer Marchesín. Opinião defendida numa entrevista a Bola Branca, por Paulo Ribeiro, ex-guarda-redes do FC Porto e antigo internacional pelas seleções jovens de Portugal. Pinto da Costa fez bem em recusar a oferta que Jorge Mendes trouxe de Espanha:

“Penso que sim. Neste momento, face à competitividade entre os clubes e às ambições europeias do Porto, porque a parte financeira é sempre muito importante, Marchesín, pela qualidade que já mostrou aos portistas, seria uma peça muito difícil de substituir. Se vendesse um guarda-redes destes por 10 milhões, o Porto, possivelmente, não iria encontrar outro com igual qualidade, pelo mesmo valor”, defende Paulo Ribeiro.

Agustin Marchesín, de 32 anos, não deverá sair por menos de 20 milhões, mas também não atingirá os 50 milhões da cláusula de rescisão do contrato que o vincula ao FC Porto até 2023.

“Penso que essa cláusula nunca será batida, mas poderá sempre surgir uma proposta mais alta. Por 10 milhões, era quase dar o Marchesín” defende Paulo Ribeiro, que aprova a decisão da SAD azul branca em manter o guarda-redes argentino nas duas fileiras “mesmo contando com Diogo Costa e Cláúdio Ramos”.

Luta pela baliza da seleção nacional será intensa



Nesta entrevista à Renascença, Paulo Ribeiro assinala a qualidade que abunda nas balizas do FC Porto e do Sporting, com três guarda-redes portugueses a marcar posição, a começar por Cláudio Ramos, que depois de várias épocas no Tondela rumou ao Dragão à procura de maior palco.



“O Cláudio tem-se afirmado na I liga com campeonatos atrás de campeonatos, sempre com grandes prestações”, sublinha Paulo Ribeiro, antes de olhar para o jovem Diogo Costa que, na sua opinião, “será uma aposta daqui a algum tempo e precisava de ter mais jogos para se afirmar. Acho que será o futuro guarda-redes da seleção nacional”, declara.

Desafiado a comparar as qualidades de Diogo Costa e do sportinguista Luís Maximiano, Paulo Ribeiro antecipa uma luta intensa pela baliza da seleção nacional, quando Rui Patrício se retirar.

“Não acho que o Diogo seja melhor que o Luís Maximiano, que me tem surpreendido muito e penso que o início de carreira dele está a ser até melhor que o início do Rui Patrício”. ´

Num futuro, não tão distante quanto isso, Paulo Ribeiro antecipa uma luta intensa entre Diogo Costa e Luís Maximiano pela baliza da seleção nacional, considerando mesmo que “é a posição em que, no futuro, a seleção se apresentará mais competitiva”.

Pendurar as luvas e não perder tempo a olhar para trás



Paulo Ribeiro pendurou as luvas neste verão sem futebol, depois de se ter despedido dos relvados com três jogos pelo Pinhalnovense, 6.º classificado da série D do Campeonato de Portugal.

O novo desafio na carreira do agora ex-guarda-redes é o diretor desportivo do Oriental Dragon FC, emblema do concelho de Almada que tentará fixar-se na anunciada 3.ª Liga, depois de ter subido ao Campeonato de Portugal.

O clube ainda não recebeu a confirmação de que vai efetivamente disputar o Campeonato de Portugal e Paulo Ribeiro aponta as indefinições existentes como o maior problema com que se depara.