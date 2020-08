Vacinação da Covid-19. O que já sabemos: a obrigatoriedade e as prioridades

“Queremos dispor de quantidades provenientes de vários processos negociais”, acrescentou.

Quem vai validar a entrada das vacinas no mercado?

As vacinas terão de ser testadas e quem o faz é a Agência Europeia do Medicamento, em conjunto com os vários países. O Infarmed participa nesse processo. A ideia é a de dispor de dados de segurança e da eficácia das vacinas.

“Temos de ter o mínimo de informação que nos permita avançar para a utilização”, assegura Rui Ivo.

A vacina será obrigatória em Portugal?

Em relação à vacina ser obrigatória ou não, Graça Freitas disse que essa decisão não está fechada. A legislação portuguesa permite que em situação de epidemia e em defesa da saúde pública uma vacina possa ser obrigatória, mas creio que esta decisão terá de depender de uma análise profunda da sociedade – não só do setor da saúde -, mas das características da vacina.

Se a vacina for muitíssimo eficaz e o valor acrescentado para a saúde pública for muito grande, pode ser considerada uma metodologia de obrigatoriedade de vacinação. Se for uma vacina com grau de eficácia menor, pode ser ponderada outra opção.